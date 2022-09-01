Эксперт объяснил, кому положены новые сельхозкредиты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Обладатели личного подсобного хозяйства могут рассчитывать на получение льготных кредитов частным сельхозпроизводителям, сообщает "Радио 1" со ссылкой на директора департамента недвижимости "Цифровых СНТ Подмосковья" Федора Мезенцева.
"Кто-то выращивает на приусадебном участке овощи и фрукты и продает излишки, это дачники. Есть крестьянско-фермерские хозяйства – уже более крупный бизнес. А есть промежуточный вариант, когда человек живет в деревне, у него есть приусадебный участок и полевой земельный участок – там, где он может заниматься сельскохозяйственным производством. Это личное подсобное хозяйство, владельцам которого и положен льготный кредит", – пояснил эксперт.
Он назвал данную меру полезной и своевременной. По мнению специалиста, такой кредит следует взять сейчас, а не весной, когда стоимость сельскохозяйственного инвентаря может существенно увеличиться.
"Тот, кто реально работает на земле, сегодня может хорошо зарабатывать, а получив дополнительную поддержку от государства, он сможет и себе заработать прибыль, и обеспечить сельскохозяйственной продукцией наших жителей по умеренным ценам", – подчеркнул Мезенцев.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия была и остается одним из основных производителей сельхозпродуктов в мире.
Он напомнил, что поставки российских сельхозтоваров осуществляются в 161 страну мира. Президент добавил, что Россия готова в полной мере удовлетворить спрос аграриев из дружественных стран на азотные, фосфатные, калийные удобрения и сырье для их производства.
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