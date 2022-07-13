Овощи с огородов могут появиться на полках магазинов – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Россиянам могут разрешить продавать в магазинах овощи, выращенные на своих участках. Таким образом правительство планирует дополнительно насытить рынок овощами и стабилизировать цены на них, сообщает газета "Известия".

В материале говорится, что вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос о том, как гражданам оформить необходимые для этого документы. Поручения получили Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз и Роспотребнадзор.

Речь идет о документах, которые подтвердят безопасность продукции, а также соответствие техническому регламенту. Сейчас такие бумаги могут получить только предприятия, которые проходят проверки Роспотребнадзора.

Возможность продажи овощей со своего огорода ретейлерам предоставят только огородникам, чтобы они могли получить статус самозанятых.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что на рынке РФ имеется достаточно картофеля. Уточняется, что в текущем году посевная площадь под данный овощ в организованном секторе стала больше на 4% по сравнению с 2021 годом. По предварительным данным, она превысила 290 тысяч гектаров. Кроме того, уже было выкопано 105 тысяч тонн картофеля, темпы работ стали на 3,3% выше показателей минувшего года.

