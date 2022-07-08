Рынок РФ полностью обеспечен картофелем – Минсельхоз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

На рынке РФ имеется достаточно картофеля. В связи с этим оснований для импорта картошки фри нет, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства России в телеграм-канале.

"Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. Кроме того, сейчас уже поступает продукция нового урожая, что исключает возможность дефицита. По данным Картофельного союза, в настоящее время потребность в импорте картофеля фри отсутствует", – отметили в министерстве.

Там также уточнили, что в текущем году посевная площадь под данный овощ в организованном секторе стала больше на 4% по сравнению с 2021 годом. По предварительным данным, она превысила 290 тысяч гектаров. Кроме того, уже было выкопано 105 тысяч тонн картофеля, темпы работ стали на 3,3% выше показателей минувшего года.

В Минсельхозе ожидают прироста валового сбора картофеля в 2022 году в организованном секторе, благодаря чему удастся полностью удовлетворить внутренние потребности, включая потребности предприятий переработки.

Ранее представители сети "Вкусно – и точка" сообщили, что в некоторых вновь открываемых ресторанах временно не будет представлен картофель фри и по-деревенски. Позднее стало известно, что картофель вернется в меню сети ресторанов в полном объеме в начале следующего урожайного года, осенью 2022 года.

