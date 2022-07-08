Картофель фри может исчезнуть из меню в некоторых ресторанах "Вкусно – и точка"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В меню ряда ресторанов сети быстрого питания "Вкусно – и точка" не будет картофеля фри, сообщает издание РБК.

"Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети. В течение последних 8 лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них", – отметили в пресс-службе компании.

Там также сообщили о невозможности импорта картофеля с рынков временных потенциальных поставщиков.

Ранее сообщалось, что стоимость блюд во "Вкусно – и точка" различается в зависимости от заведения.

В компании уточнили, что на цены блюд влияют стоимость сырья, расходы на аренду и электроэнергию. По словам представителей сети ресторанов быстрого питания, для повышения уровня доступности цен в мобильном приложении можно копить баллы, благодаря которым есть возможность оформления заказа со скидкой.

