Картофель фри может исчезнуть из меню в некоторых ресторанах "Вкусно – и точка"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В меню ряда ресторанов сети быстрого питания "Вкусно – и точка" не будет картофеля фри, сообщает издание РБК.
"Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети. В течение последних 8 лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них", – отметили в пресс-службе компании.
Там также сообщили о невозможности импорта картофеля с рынков временных потенциальных поставщиков.
Ранее сообщалось, что стоимость блюд во "Вкусно – и точка" различается в зависимости от заведения.
В компании уточнили, что на цены блюд влияют стоимость сырья, расходы на аренду и электроэнергию. По словам представителей сети ресторанов быстрого питания, для повышения уровня доступности цен в мобильном приложении можно копить баллы, благодаря которым есть возможность оформления заказа со скидкой.
В сети "Вкусно – и точка" поменяют меню напитков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: