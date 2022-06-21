Формат "Маккафе" может появиться в России в июле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Формат, аналогичный сети "Маккафе", может быть реализован в России летом 2022 года. Об этом сообщает газета "Известия".

"Ориентируемся на июль", – рассказали в пресс-службе сети ресторанов "Вкусно – и точка", которая заменила McDonald’s в РФ.

По информации компании, продолжается разработка аналогов популярных бургеров "Биг Мак" и мороженого "Макфлурри". Оба продукта не вошли в меню после перезапуска кафе из-за ассоциации с брендом McDonald’s.

Накануне стало известно, что в ресторанах "Вкусно – и точка" снова будут продавать бургеры "Биг Тейсти". Рецепт блюда будет схож с прежним, однако продавать его планируют под новым названием.

Обновленная сеть "Вкусно – и точка" была представлена в РФ 12 июня. Флагманский ресторан открылся на Пушкинской площади Москвы.