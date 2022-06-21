Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

11:57

Формат "Маккафе" может появиться в России в июле

экономикаеда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Формат, аналогичный сети "Маккафе", может быть реализован в России летом 2022 года. Об этом сообщает газета "Известия".

"Ориентируемся на июль", – рассказали в пресс-службе сети ресторанов "Вкусно – и точка", которая заменила McDonald’s в РФ.

По информации компании, продолжается разработка аналогов популярных бургеров "Биг Мак" и мороженого "Макфлурри". Оба продукта не вошли в меню после перезапуска кафе из-за ассоциации с брендом McDonald’s.

Накануне стало известно, что в ресторанах "Вкусно – и точка" снова будут продавать бургеры "Биг Тейсти". Рецепт блюда будет схож с прежним, однако продавать его планируют под новым названием.

Обновленная сеть "Вкусно – и точка" была представлена в РФ 12 июня. Флагманский ресторан открылся на Пушкинской площади Москвы.

В меню ресторанов "Вкусно – и точка" появится "Биг Мак" и "Макфлури" под новым названием

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать