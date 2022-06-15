Юрист прокомментировал конфликт сетей "Вкусно – и точка" и "Еда – и точка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
При регистрации все бренды проходят экспертизу, поэтому появление сети "Вкусно – и точка" означает, что пересечения с другими зарегистрированными торговыми марками нет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на юриста по гражданским, арбитражным и административным делам Василия Воробьева.
По его словам, если товарный знак "Вкусно – и точка" зарегистрирован, значит, на стороне компании стоит государство. Следовательно, отметил юрист, смысла договариваться с приморской сетью "Еда – и точка" нет. Воробьев выразил мнение, что для последних все закончится самопиаром.
Юрист Андрей Лухин подчеркнул, что у приморской сети был бы шанс добиться своих целей, если бы названия полностью совпадали. Он пояснил, что компания не может использовать зарегистрированный торговый знак без разрешения правообладателя. В этом случае можно добиться запрета использования объектов авторских прав и взыскания убытков.
"Важный момент – насколько громко все это запускалось. Очевидно, что эта новая сеть является заменой McDonald’s, где все-таки работают тысячи людей. Они платят достаточно большие взносы как в налоговую, так, допустим, и в Пенсионный фонд", – отметил Лухин.
В этом случае, как уточнил эксперт, крупные компании нередко предлагают мировое соглашение, так как не хотят негативного пиара.
Ранее сообщалось, что владелец сети "Еда – и точка" Сергей Понкратов планирует подать в суд на представителей "Вкусно – и точка". Понкратов заявил, что планировал расширяться, открывая "Кофе – и точка", "Обед – и точка" и другие заведения с похожими названиями. Предприниматель отметил, что не просит денег, но хочет, чтобы сеть убрала из названия слово "точка".
Руководство сети ресторанов "Вкусно – и точка" опровергло слухи о смене названия
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