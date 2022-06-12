Владелец обновленного McDonald's назвал символической сумму покупки бизнеса

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Владелец сети ресторанов "Вкусно – и точка" Александр Говор заявил, что приобрел бизнес по цене намного ниже рыночной.
"Кредитные средства не привлекались, естественно, сделку разглашать нельзя, это наши внутренние и юридические договоренности с корпорацией", – цитирует его РИА Новости.
Бизнесмен отметил, что корпорация McDonald's не вносила арендную плату и не расплачивалась с поставщиками, компания только платила зарплату работникам.
По его словам, привлечение заемных средств на развитие сети не планируется. Говор добавил, что до конца текущего года необходимо внести около 6,5–7 миллиардов рублей. "Если надо будет привлечь эти деньги извне, с банками, с каких-то других партнеров, это имеет место быть", – заключил он.
Ранее гендиректор обновленной сети McDonald's в России Олег Пароев заявил, что новое название ресторанов – "Вкусно – и точка".
По его словам, в первые дни работы ресторанов посетителям будут доступны не все пункты меню. Такое решение владельцев связано с вопросами логистики и упаковки товаров.
Владелец нового McDonald's Александр Говор до этого объявил, что в воскресенье, 12 июня, в Москве и области откроются 15 ресторанов, а в течение недели – еще 50. Он также добавил, что каждую неделю будут запускаться от 50 до 80 точек обновленной сети.
Глава сети "Вкусно – и точка" оценил эффект от вложений в новые рестораны
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: