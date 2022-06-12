Владелец обновленного McDonald's назвал символической сумму покупки бизнеса

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Владелец сети ресторанов "Вкусно – и точка" Александр Говор заявил, что приобрел бизнес по цене намного ниже рыночной.

"Кредитные средства не привлекались, естественно, сделку разглашать нельзя, это наши внутренние и юридические договоренности с корпорацией", – цитирует его РИА Новости.

Бизнесмен отметил, что корпорация McDonald's не вносила арендную плату и не расплачивалась с поставщиками, компания только платила зарплату работникам.

По его словам, привлечение заемных средств на развитие сети не планируется. Говор добавил, что до конца текущего года необходимо внести около 6,5–7 миллиардов рублей. "Если надо будет привлечь эти деньги извне, с банками, с каких-то других партнеров, это имеет место быть", – заключил он.

Ранее гендиректор обновленной сети McDonald's в России Олег Пароев заявил, что новое название ресторанов – "Вкусно – и точка".

По его словам, в первые дни работы ресторанов посетителям будут доступны не все пункты меню. Такое решение владельцев связано с вопросами логистики и упаковки товаров.

Владелец нового McDonald's Александр Говор до этого объявил, что в воскресенье, 12 июня, в Москве и области откроются 15 ресторанов, а в течение недели – еще 50. Он также добавил, что каждую неделю будут запускаться от 50 до 80 точек обновленной сети.

