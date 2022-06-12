Объявлено название обновленного "Макдональдса" в России

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Гендиректор обновленной Сети McDonald's в России Олег Пароев заявил, что новое название ресторанов – "Вкусно – и точка".

"Я рад представить наше новое название – "Вкусно – и точка", – сообщил специалист в беседе с журналистами.

По словам Пароева, в первые дни работы ресторанов посетителям будут доступны не все пункты меню. Такое решение владельцев связано с вопросами логистики и упаковки товаров.

Ранее в июне был официально представлен новый логотип сети ресторанов McDonald's. На нем будут изображены две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета на зеленом фоне.

Владелец нового McDonald's Александр Говор ранее объявил, что в воскресенье, 12 июня, в Москве и области откроются 15 ресторанов, а в течение недели – еще 50. Он также добавил, что каждую неделю будут запускаться от 50 до 80 точек обновленной сети.