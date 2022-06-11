Владелец нового McDonald's заявил о намерении открывать до 80 ресторанов в неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владелец нового McDonald's Александр Говор напомнил, что в воскресенье, 12 июня, в Москве и области откроются 15 ресторанов, а в течение недели – еще 50.
"Каждую неделю будем открывать от 50 до 80 ресторанов. За 1,5–2 месяца мы откроем все 850 ресторанов", – сказал Говор в интервью телеканалу "Россия 24".
Бизнесмен уточнил, что следующими откроются рестораны в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале.
Представитель пресс-службы сети Наталья Меркушова рассказала, что после открытия новых ресторанов McDonald's заработает и доставка еды на дом. Детали будут раскрыты 12 июня, в день открытия обновленных заведений в России.
Ранее стало известно, что на новом логотипе McDonald’s будут изображены две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета. Логотип будет размещен на зеленом фоне, который символизирует качество продукции и обслуживания.
Позднее официальное приложение нового McDonald’s в AppStore и Google Play получило название "Мой Бургер". В информации, опубликованной к обновленному приложению, говорится, что у сервиса обновились дизайн и структура.
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