Ксения Собчак раскритиковала логотип McDonald’s

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Телеведущая Ксения Собчак назвала новый логотип сети McDonald’s в России чудовищным.

"Новый логотип McDonald’s чудовищный. Какие-то темные, безрадостные цвета, этот вот мрачный зеленый, тусклый оранжевый, который как бы картошка фри (кружок – это как бы бургер)", – написала она в своем телеграм-канале.

По ее словам, логотип выглядит уныло по сравнению с яркими цветами старого бренда.

Ранее сообщалось, что на новом логотипе McDonald’s будут изображены две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Уточнялось, что логотип будет размещен на зеленом фоне, который символизирует качество продукции и обслуживания. Сеть уже 9 июня запустит рекламную кампанию с данным логотипом. При этом новое название пока не выбрано.

Об окончательном уходе с российского рынка McDonald's объявил 16 мая. Позднее стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.

Первые 15 ресторанов нового McDonald's откроются в Москве и Подмосковье 12 июня. При этом основные точки будут расположены в центре, на юге и севере Москвы.

