McDonald's сможет выкупить свой бизнес в России в течение 15 лет – ФАС РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство компании "Клуб-Отель" о покупке бизнеса McDonald's в России, при этом продавец сможет на рыночных условиях выкупить бизнес обратно в течение 15 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным службы, "Клуб-Отель" намерен купить 100% уставного капитала ООО "ДВРП" и ООО "Макдоналдс" у американской компании "Макдоналдс Корпорейшн".



Уточняется, что данные организации управляют 719 ресторанами McDonald's в РФ, еще 25 ресторанов и 10 объектов общественного питания под иными торговыми марками находятся в управлении приобретателя.



В ФАС отметили, что данная сделка не будет способствовать ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания. Более того, такая мера сохранит рабочие места для сотрудников и обеспечит дальнейшую деятельность системообразующей организации в пределах РФ.

27 мая Федеральная антимонопольная служба России получила ходатайство о приобретении "Макдоналдс Корпорейшн" компанией "Клуб отель".

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позже стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.

Позднее стало известно, что несколько ресторанов McDonald’s под новым брендом откроются в Москве в воскресенье, 12 июня. Помимо ресторана у метро "Пушкинская", возобновят работу заведения и в других районах столицы. Всего готовятся к открытию 15 ресторанов.

В настоящее время новый владелец ведет подготовку к их открытию, продукцию уже отгружают в рестораны. В частности, брендированный грузовик нового McDonald’s был замечен у одного из ресторанов сети в столичном районе Рязанском.

