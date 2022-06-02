Новые McDonald’s в ТЦ откроются в последнюю очередь

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Рестораны McDonald’s под новым брендом, расположенные в торговых центрах, откроются в последнюю очередь, сообщает "Газета.ру".

Как отметил инструктор по обучению персонала в одном из ресторанов, сотрудники до сих пор не знают новое название и логотип сети. Новая форма им также не выдавалась.

"Никаких тренингов по смене бренда нет, потому что, насколько мне известно, все технологии приготовления остаются как в McDonald’s", – добавил он.

Инструктор отметил, что фраза "свободная касса" никогда не была обязательной.

Ранее стало известно, что несколько ресторанов McDonald’s под новым брендом откроются в Москве в воскресенье, 12 июня. Помимо ресторана у метро "Пушкинская", возобновят работу заведения и в других районах столицы. Всего готовятся к открытию 15 ресторанов.

В настоящее время новый владелец ведет подготовку к их открытию, продукцию уже отгружают в рестораны. В частности, брендированный грузовик нового McDonald’s был замечен у одного из ресторанов сети в столичном районе Рязанском.

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позже стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.

