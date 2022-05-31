Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Бывшая компания McDonald's подала заявки в Роспатент на регистрацию трех новых брендов, сообщает Агентство "Москва".
"Согласно новым заявкам, товарные знаки "Это он", "Точно он" и "Компас" регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 16, 18, 25, 28, 29, 30 и 43, что позволяет производить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, молочные коктейли, картофель фри и креветки, а также игрушки, картонные упаковки, одежду, зонты и рюкзаки", – говорится в сообщении.
Также под данными брендами можно открывать закусочные, бары, кафе и рестораны, в том числе продавать еду навынос. Заявку на регистрацию новых брендов подали 27 мая.
Ранее сообщалось, что сотрудникам McDonald's у метро "Пушкинская" в Москве выдали новую форму полностью черного цвета. Футболка и кепка будут полностью черными. В самом дизайне заведения также станет больше этого цвета. Отмечается также, что желтые буквы М уберут.
16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позже стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.
Известно, что новый владелец сети планирует открыть рестораны 12 июня. Они будут работать под новым брендом. Сергей Собянин сообщил, что в обновленных заведениях будет привычное меню.
McDonald's подал в Роспатент заявки на регистрацию трех брендов
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