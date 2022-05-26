В ресторанах McDonald’s под новым брендом будет привычное меню – Собянин

11:09
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В ресторанах McDonald’s под новым брендом будет привычное меню, сообщил Сергей Собянин.
По его словам, правительство Москвы поддержит возобновление работы сети ресторанов под новым брендом. Новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню и стандарты обслуживания. Таким образом, сеть доступных ресторанов продолжит работать и развиваться.
Собянин на суперфинале конкурса управленцев "Лидеры России" в Гостином дворе напомнил, что уход McDonald’s из России все обсуждали как громадную потерю и катастрофу. Оказалось же, что 95% всех продуктов – российские.
"Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать. Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу. И рестораны, я уверен, заработают вновь, но уже под российским брендом", – сказал мэр Москвы.
16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позднее стало известно, что рестораны сети возобновят работу в России под новым брендом в середине июня.
19 мая появилась информация о том, что McDonald's решил продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири – в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
Российский McDonald's может сохранить старую рецептуру блюд – Минпромторг
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