Сеть ресторанов McDonald's откроется вновь под другим брендом в июне

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

McDonald's возобновит работу в России под новым брендом в середине июня. Новый владелец рассчитывает сохранить коллектив, сеть ресторанов и меню. Об этом со ссылкой на источник в компании сообщает ТАСС.

"Более 90% поставщиков – российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название", – рассказал собеседник агентства.

Ранее McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Компания уже начала продажу бизнеса в РФ.

О закрытии всех 850 ресторанов сети McDonald's, располагающихся в России, стало известно в начале марта. Тогда сообщалось, что это временная мера. Всем сотрудникам компании обещали сохранить заработную плату.