В Госдуме оценили сложность возвращения в Россию западных брендов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов считает, что вернуться в Россию будет легче западным брендам, которые не закрыли бизнес в стране полностью. Об этом он сообщил "Ленте.ру".

Так, по мнению парламентария, сложностей не возникнет для сети ресторанов McDonald’s, которая приостановила работу в России 14 марта. По его словам, компании не придется открываться под другим брендом.

Кирьянов отметил, что не легко придется организациям, которые полностью разорвали связи с Москвой. Их место может быть уже занято другими предприятиями.

"Мы должны разделять две вещи. Первое – вынужденный физический отказ ряда компаний работать в России. Эта вынужденность связана с политическим давлением тех стран, где находятся материнские компании. Вторая часть вопроса – насколько в действительности компании выходят из бизнеса в России. Пока компания платит зарплату своим сотрудникам, пока компания выполняет свои договорные обязательства, например по аренде, уплате налогов, мы такую компанию не можем считать вышедшей из бизнеса и покинувшей российский рынок", – объяснил депутат.

Парламентарий добавил, что с точки зрения российского законодательства барьеров для тех, кто решил вернуться на российский рынок, не будет. Он подчеркнул, что власти выступают за то, чтобы все компании работали в штатном режиме, и никаких юридических препятствий устраивать не будут.

"Это санкционная политика не наша, это санкционная политика Соединенных Штатов и их союзников, поэтому от нее будут страдать сами компании", – заключил он.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил установить для вернувшихся в Россию западных компаний специальный режим с целью мониторинга цен на их продукцию. Соответствующее обращение парламентарий направил главе министерства промышленности и торговли Денису Мантурову.

Милонов напомнил, что многие зарубежные торговые сети и бренды приостановили коммерческую деятельность на территории России, однако, отметил депутат, судя по информации из бизнес-кругов, данные компании не планируют всерьез и надолго уходить из РФ. В то же время парламентарий считает, что, вернувшись на российский рынок, западные коммерсанты могут необоснованно завысить цены на свой ассортимент.

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что российские и азиатские фирмы могут быстро занять ниши зарубежных компаний, покинувших рынок России под давлением США.