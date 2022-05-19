McDonald's заявил о продаже бизнеса в РФ лицензиату Говору

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Сеть ресторанов McDonald's решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на портале PR Newswire.

"После объявления об уходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация McDonald's объявила о заключении договора купли-продажи со своим нынешним лицензиатом Александром Говором", – говорится в сообщении.

Уточняется, что управление ресторанами будет осуществляться под новым брендом.

В настоящее время Говор владеет компанией "ГиД". Он также управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири – в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

В начале марта сообщалось о временном закрытии всех 850 ресторанов сети McDonald's, располагающихся в России. Всем сотрудникам обещали сохранить зарплату. Спустя два месяца – 16 мая – McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы.

Позднее стало известно, что McDonald's возобновит работу в России под новым брендом в середине июня. Отмечалось, что новый владелец намерен сохранить коллектив, сеть ресторанов и меню.

