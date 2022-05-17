Сотрудники McDonald's начали распродавать свою униформу

Фото: скриншот сайта avito.ru

Сотрудники сети ресторанов McDonald's начали распродавать свою униформу после полного ухода компании из России на фоне ситуации с Украиной.

Пользователь из Москвы выставил объявление о продаже фирменной футболки-поло и рубашки 48-го размера за 500 тысяч рублей. В описании к объявлению он указал, что вещи являются эксклюзивной формой McDonald's и находятся в отличном состоянии.

Житель Санкт-Петербурга разместил объявление о продаже пакетов, в которые упаковывали еду сети ресторанов. За них он попросил 7 500 рублей, отметив хорошее состояние.

"Продам пакет с ручками большой MacDonald’s, два маленьких в подарок", – написал продавец.

В начале марта сообщалось о временном закрытии всех 850 ресторанов сети McDonald's, располагающихся в России. Всем сотрудникам обещали сохранить зарплату. Спустя два месяца – 16 мая – McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы.

Позднее стало известно, что McDonald's возобновит работу в России под новым брендом в середине июня. Новый владелец рассчитывает сохранить коллектив, сеть ресторанов и меню.

