Эксперт спрогнозировал возможное развитие ситуации с McDonald's в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Член экспертного совета предпринимателей при правительстве столицы, общественный уполномоченный по вопросам организации детского досуга Павел Ковшаров спрогнозировал возможное развитие ситуации с компанией McDonald's, которая заявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщает RT.

Ковшаров отметил, что уход из РФ путем продажи бизнеса для компании является единственным вариантом в сложившейся ситуации.

По словам эксперта, McDonald's – прежде всего очень известный бренд с отстроенными и прописанными бизнес-процессами, специальными условиями с международными и местными поставщиками.

"Специальная рецептура, которая разрабатывается централизованно и масштабируется на весь мир. А бренд – это в том числе огромная сила в работе с арендодателями", – отметил эксперт.

Он выразил мнение, что если это фиктивная продажа с возможностью вернуться через несколько лет, то останется все, кроме бренда.

"Конечно, часть трафика потеряется. Если сделка реальная, с большим дисконтом, то это, по сути, покупка 850 точек общепита, заточенных под производство бургеров и картошки фри", – добавил Ковшаров.

В начале марта сообщалось о временном закрытии всех 850 ресторанов сети McDonald's, располагающихся в России. Всем сотрудникам компании обещали сохранить заработную плату.

Спустя два месяца – 16 мая – McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы.

Позднее стало известно, что McDonald's возобновит работу в России под новым брендом в середине июня. Новый владелец рассчитывает сохранить коллектив, сеть ресторанов и меню. Отмечалось, что более 90% поставщиков – российские, сотрудничество с ними сохранится.

