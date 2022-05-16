Власти Подмосковья поддержат сеть McDonald's при переходе под управление партнеров из РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Подмосковья поддержат сеть ресторанов McDonald's при ее переходе под управление российских партнеров. Об этом ТАСС сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Когда она запустится – мы окажем всяческую поддержку, чтобы работа как можно скорее стабилизировалась и стало возможным дальнейшее развитие и расширение", – заявил глава региона.

Он отметил, что в первую очередь власти оценивают рестораны сети с точки зрения человеческих ресурсов. Воробьев напомнил, что в заведениях этой компании в Подмосковье работают почти 10 тысяч человек.

"Какой бы ни был бренд и новый владелец, для нас McDonald's – это в первую очередь наши люди, сотрудники компании", – подчеркнул губернатор, отметив, что на территории Подмосковья расположено наибольшее количество ресторанов этой сети в России – 137 заведений.

Также глава региона выразил уверенность в том, что смена собственников не отразится на качестве продукции, предлагаемой людям.

"Много поставщиков, которые привыкли работать по самым высоким стандартам и могут обеспечить бесперебойные поставки продуктов в эту сеть", – пояснил Воробьев.

Губернатор Московской области убежден, что новость о возобновлении работы сети обрадует и многочисленных сотрудников, и клиентов этих ресторанов.

"Знаем и приветствуем, что менеджмент компании остается на местах, что компания договорилась о передаче бизнеса с одним из своих российских партнеров, что все рабочие места в России будут сохранены", – заключил глава региона.

Ранее McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Компания уже начала продажу бизнеса в РФ.

Позже стало известно, что McDonald's возобновит работу в России под новым брендом в середине июня. Новый владелец рассчитывает сохранить коллектив, сеть ресторанов и меню.