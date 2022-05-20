В McDonald's не исключили возвращения в РФ ресторанов сети

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Рестораны McDonald's однажды могут вернуться в Россию, однако это произойдет не скоро. Об этом в беседе с ТАСС заявил гендиректор российской "дочки" компании Олег Пароев.

"В интересах всех, чтобы McDonald's когда-нибудь вернулся в Россию, и в сообщении нашего CEO Криса Кемпчински были слова о "возможности новой встречи", – сказал он.

Пароев добавил, что новое название сети, новый бренд будут представлены в самое ближайшее время. По его словам, текущим франчайзи McDonald's в России предложат стать частью новой сети ресторанов на обновленных условиях, при этом они смогут отказаться от дальнейшего сотрудничества.

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позднее стало известно, что рестораны сети возобновят работу в России под новым брендом в середине июня.

19 мая появилась информация о том, что McDonald's решил продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири – в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

