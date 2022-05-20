Российский McDonald's может сохранить старую рецептуру блюд

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Рецептура блюд McDonald's может сохраниться в заведениях, которые откроются под новым брендом после продажи российского подразделения, сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Когда к нам обратится новый владелец с какими-то вопросами, мы будем вместе обсуждать, что необходимо, чтобы система с новым названием, но со старой рецептурой, всем известной и любимой многими потребителями, эффективно работала", – цитирует его РИА Новости.
16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позднее стало известно, что рестораны сети возобновят работу в России под новым брендом в середине июня.
19 мая появилась информация о том, что McDonald's решил продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири – в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
Член Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев считает, что новым владельцам сети российских ресторанов McDonald's предстоит большая работа над ребрендингом, однако спрос на ее продукцию все равно будет высоким. По его мнению, положение новых владельцев бизнеса облегчает то, что у них уже есть обученный персонал, который знает нюансы и понимает принципы качественной работы такой крупной компании, как McDonald's.
McDonald's заявил о продаже бизнеса в РФ лицензиату Говору
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: