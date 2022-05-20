Российский McDonald's может сохранить старую рецептуру блюд

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Рецептура блюд McDonald's может сохраниться в заведениях, которые откроются под новым брендом после продажи российского подразделения, сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Когда к нам обратится новый владелец с какими-то вопросами, мы будем вместе обсуждать, что необходимо, чтобы система с новым названием, но со старой рецептурой, всем известной и любимой многими потребителями, эффективно работала", – цитирует его РИА Новости.

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позднее стало известно, что рестораны сети возобновят работу в России под новым брендом в середине июня.

19 мая появилась информация о том, что McDonald's решил продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири – в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Член Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев считает, что новым владельцам сети российских ресторанов McDonald's предстоит большая работа над ребрендингом, однако спрос на ее продукцию все равно будет высоким. По его мнению, положение новых владельцев бизнеса облегчает то, что у них уже есть обученный персонал, который знает нюансы и понимает принципы качественной работы такой крупной компании, как McDonald's.