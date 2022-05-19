Милонов назвал продукцию ресторанов McDonald’s "бутербродами зла"

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Депутат Госдумы Виталий Милонов от "Единой России" назвал Coca-Cola "жижей дьявола", а продукцию сети ресторанов McDonald’s "бутербродами зла".
По его словам, сегодня необходимо дать определение здоровому образу жизни.
"У нас до сих пор не определено, за что мы боремся. Ведь надо сначала определить дефиниции, отталкиваться от этого, а не только пресловутый алкоголь, который до сих пор не признан злом и ядом, алкоголь и табак. А еще и другие: трансжиры, сахар", – цитирует Милонова Агентство "Москва".
В начале марта сообщалось о временном закрытии всех 850 ресторанов сети McDonald's, располагающихся в России. Сотрудникам обещали сохранить зарплату. Спустя два месяца – 16 мая – McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы.
Позднее стало известно, что сеть ресторанов McDonald's решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору. Уточняется, что управление ресторанами будет осуществляться под новым брендом. Ожидается, что точки питания откроются в июне.
McDonald's назвал покупателя бизнеса в России
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