Маркетолог оценил перспективы McDonald's в России после ребрендинга

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Новым владельцам сети российских ресторанов McDonald's предстоит большая работа над ребрендингом, однако спрос на ее продукцию все равно будет высоким. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" выразил член Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев.

"Ребрендинг, особенно такой крупной сети, пусть и с локальной франшизой – дело очень серьезное... <...> Людям придется полностью сменить бренд, а это очень большая работа, нельзя просто взять и перевернуть букву "М". Надо менять все: графему, цветовые сочетания, менять меню", – сказал он.

В то же время, отмечает Григорьев, положение новых владельцев бизнеса облегчает то, что у них по сути уже есть обученный персонал, который знает нюансы и понимают принципы качественной работы такой крупной компании, как McDonald's.

"Главная задача владельцев теперь – не свалиться в типичное для России желание откачать побольше денег к себе в карман, а продолжать работать в том же стиле и ключе, какой задали за десятилетия держатели франшизы", – добавил маркетолог.

По его словам, на первых порах сети и вовсе не потребуется реклама: россияне сами будут идти в обновленные рестораны на волне патриотизма, расценивая это как перехват McDonald's. Однако долго на одном патриотизме бизнес не продержится, если потребитель заметит снижение качества продукции и обслуживания. Поэтому важно не допустить возникновения такой ситуации, заключил Григорьев.

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позднее стало известно, что рестораны сети возобновят работу в России под новым брендом в середине июня.

19 мая появилась информация о том, что McDonald's решил продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири – в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

