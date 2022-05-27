Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Возглавляемое гендиректором McDonald's в России предприятие "Москва-Макдоналдс" зарегистрировало домен veseloivkusno.ru, следует из данных сервиса Whois.

Домен зарегистрирован акционерным обществом "Региональный Сетевой Информационный Центр" 26 мая.

Также сообщается, что ФАС России получила от компании "Клуб Отель" ходатайство о приобретении "Макдоналдс Корпорейшн".

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позднее стало известно, что рестораны сети возобновят работу в России под новым брендом в середине июня.

Спустя несколько дней появилась информация, что McDonald's решил продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири – в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

26 мая сеть ресторанов McDonald’s подтвердила данные об открытии в Москве 12 июня. Первое заведение под новым брендом запустят в районе станции метро "Пушкинская".

Губернатор Подмосковья рассказал, как изменится меню McDonald's. По словам Андрея Воробьева, меню на 95% сохранится без изменений, так что посетители смогут вновь почувствовать запах бекона и съесть булочку с кунжутом.

