Губернатор Подмосковья рассказал, как изменится меню McDonald's

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как изменится меню ресторанов американской сети McDonald’s, которые выкупил сооснователь "НефтеХимСервиса" Александр Говор.

По словам Воробьева, меню на 95% сохранится без изменений.

"Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом. Все сырье и так было отечественным, замену пришлось искать совсем точечно. Все, что нужно, уже нашли", – рассказал Воробьев в интервью РБК.

Он отметил, что в Подмосковье в ресторанах McDonald's работают 10 тысяч человек, еще 15 тысяч человек работают у поставщиков. Все они сохранят свои рабочие места.

"У нас порядка 140 точек по области: половина всей говядины и свинины там – подмосковные поставщики, одноразовая посуда и упаковка – из Ивантеевки, 80% сыра и 100% молочных смесей – из Раменского, 60% салатов и овощей – с "Белой Дачи" в Котельниках", – пояснил губернатор.

О том, что рестораны McDonald’s могут открыться под новым брендом в Москве 12 июня, стало известно ранее. Сообщалось, что первым заработает ресторан в центре Москвы в районе станции метро "Пушкинская", однако не уточнялось, под каким именно названием.

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позднее стало известно, что рестораны сети возобновят работу в России под новым брендом в середине июня.

19 мая появилась информация, что McDonald's решил продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири – в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

