СМИ раскрыли новое название McDonald’s в России

]Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Сеть ресторанов McDonald’s в России будет называться Mс, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник на ресторанном рынке.
При этом вывеска будет содержать латинские буквы Mс, где М может остаться фирменной. Уточняется, что материнская компания участвовала в разработке названия.
При этом названия блюд в меню могут быть максимально приближены к классическим.
По словам представителя отрасли, McDonald’s через несколько лет сможет обратно выкупить свои активы.
"Около 600 ресторанов McDonald’s перешли к франчайзи-партнеру сети, который ранее управлял 25 заведениями. Судя по всему, компания заинтересована вернуться в РФ", – отметил он.
16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позднее стало известно, что рестораны сети возобновят работу в России под новым брендом в середине июня.
19 мая появилась информация о том, что McDonald's решил продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири – в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
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