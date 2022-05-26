Рестораны McDonald’s под новым брендом могут открыться в Москве 12 июня – источник

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Рестораны McDonald’s могут открыться под новым брендом в Москве 12 июня, сообщил Москве 24 источник в компании.

По данным источника, первым заработает ресторан в центре Москвы в районе станции метро "Пушкинская", но не уточнил, под каким названием.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ресторанах McDonald’s под новым брендом будет привычное меню.

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позднее стало известно, что рестораны сети возобновят работу в России под новым брендом в середине июня.

19 мая появилась информация о том, что McDonald's решил продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири – в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.