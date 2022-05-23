Желтую букву "M" не планируют сохранять в новом бренде ресторанов McDonald's

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Фирменная желтая буква "М" не останется в бренде, под которым будут работать рестораны McDonald's на территории РФ. Об этом заявил гендиректор McDonald's в России Олег Пароев.

"Сохранение желтой буквы "M" не рассматривается, поскольку это явно указывает на принадлежность к McDonald's, по сути, это внешний вид товарного знака", – приводит слова Пароева ТАСС.

Он подчеркнул, что старые вывески с логотипом демонтируют. По его словам, название Mc, о котором ранее сообщали СМИ, сеть ресторанов также не получит.

Ранее в СМИ появились сообщения, что сеть ресторанов McDonald’s в России будет называться Mс. При этом вывеска будет содержать латинские буквы Mс, где М может остаться фирменной.

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позднее стало известно, что рестораны сети возобновят работу в России под новым брендом в середине июня.

19 мая появилась информация о том, что McDonald's решил продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири – в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

