Стало известно, под каким названием может открыться McDonald’s

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новое название для бывшей сети McDonald’s в России выбирают из пяти вариантов. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, названия не похожи на прежний бренд. Так, еще 25 мая были поданы заявки на регистрацию брендов "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса". Пятую заявку найти не удалось.

Источник рассказал, что несколько предложенных вариантов были отвергнуты из-за того, что правами на них обладают другие юрлица. Еще часть отклонили во избежание патентного троллинга.

Ранее сеть ресторанов McDonald’s подтвердила данные об открытии в Москве 12 июня. Первое заведение под новым брендом запустят в районе станции метро "Пушкинская".

Губернатор Подмосковья рассказал, как изменится меню McDonald's. По словам Андрея Воробьева, меню на 95% сохранится без изменений, так что посетители смогут вновь почувствовать запах бекона и съесть булочку с кунжутом.

