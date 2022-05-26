McDonald’s подтвердил открытие ресторанов в Москве 12 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сеть ресторанов McDonald’s подтвердила данные об открытии в Москве 12 июня. Об этом сообщили Москве 24 в пресс-службе компании.

"Мы можем подтвердить, что стремимся открыться для наших гостей 12 июня. Точный график открытия предприятий будет известен позднее", – говорится в сообщении.

В сети ресторанов быстрого питания уточнили, что обновленный бренд будет представлен отдельно в ближайшее время.

О том, что рестораны McDonald’s могут открыться под новым брендом в Москве 12 июня, стало известно ранее. Сообщалось, что первым заработает ресторан в центре Москвы в районе станции метро "Пушкинская", однако не уточнялось, под каким именно названием.

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позднее стало известно, что рестораны сети возобновят работу в России под новым брендом в середине июня.

19 мая появилась информация о том, что McDonald's решил продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири – в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

