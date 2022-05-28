Сотрудникам McDonald’s на "Пушкинской" выдали новую черную форму

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудникам McDonald's у метро "Пушкинская" в Москве выдали новую форму полностью черного цвета, сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя заведения.

Футболка и кепка будут полностью черными. В самом дизайне заведения также станет больше этого цвета. Отмечается, также, что желтые буквы М уберут. Вывеска будет совершенно несвязанной со старой сетью ресторанов. Однако меню останется прежним.

"Это будет "Французский бургер", – сообщил источник, однако в пресс-службе сети сказали, что название еще не выбрали.

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позже стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.

Известно, что новый владелец сети планирует открыть рестораны 12 июня. Они будут работать под новым брендом. Сергей Собянин сообщил, что в ресторанах McDonald’s под новым брендом будет привычное меню.

По его словам, правительство Москвы поддержит возобновление работы сети ресторанов под новым брендом. Новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню и стандарты обслуживания. Таким образом, сеть доступных ресторанов продолжит работать и развиваться.