Фото: Москва 24

Несколько ресторанов McDonald’s под новым брендом откроются в Москве в воскресенье, 12 июня. Об этом Москве 24 рассказал информированный источник.

По его данным, помимо ресторана у метро "Пушкинская", откроются заведения и в других районах столицы. Всего готовятся к открытию 15 ресторанов, заключил собеседник Москвы 24.

В настоящее время новый владелец ведет подготовку к их открытию, продукцию уже отгружают в рестораны. В частности, брендированный грузовик нового McDonald’s был замечен у одного из ресторанов сети в столичном районе Рязанском.

Источник подчеркнул, что сеть возобновляет переговоры с поставщиками. Владельцы планируют закупать продукцию в прежних объемах.

Ранее стало известно, что названия блюд McDonald's не останутся прежними. Так, согласно попавшему в Сеть изображению, бургер "Филе-о-Фиш" станет "Фиш Бургером", "Роял" – "Грандом", а куриные снеки "Чикен Макнаггетс" – просто "Наггетсами".

Из названий всех блюд, вероятно, исключат приставку "Мак". Также из меню могут пропасть мороженое "Макфлурри" и бургер "Биг Мак". Кроме того, новые владельцы ресторанов изменят и дизайн упаковки блюд. По некоторым данным, все точки в стране заработают до 31 июля.

McDonald's уже подал в Роспатент заявки на регистрацию новых брендов – "Это он", "Точно он", "Компас", "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса".

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позже стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.



Новые McDonald’s откроются на Пушкинской и в других районах Москвы 12 июня – источник



