Стали известны возможные названия блюд McDonald's в России

В Сети появились новые названия блюд бывшего McDonald’s
Названия блюд McDonald's, который в ближайшее время должен открыться под новым брендом, не останутся прежними. Об этом сообщает Life.ru.
Так, согласно попавшему в Сеть изображению, бургер "Филе-о-Фиш" станет "Фиш Бургером", "Роял" – "Грандом", а куриные снеки "Чикен Макнаггетс" – просто "Наггетсами". Из названий всех блюд исключат приставку "Мак". Также из меню могут пропасть мороженое "Макфлурри" и бургер "Биг Мак".
Как отмечает издание, новые владельцы ресторанов изменят и дизайн упаковки блюд. Приложение McDonald's при этом работать продолжит. По слухам, все точки в стране заработают до 31 июля. А доставку запустят в течение недели после открытия сети.
В компании данную информацию официально пока не подтверждали.
Между тем, по данным Агентства "Москва", российский McDonald's подал очередную заявку в Роспатент на регистрацию уже восьмого варианта нового бренда – "Наше место". Факт подачи восьми заявок в пресс-службе сети подтвердили.
Как следует из документации, новый товарный знак позволяет компании производить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, молочные коктейли, картофель фри и креветки, а также игрушки, картонные упаковки, одежду, зонты и рюкзаки.
Источник "Комсомольской правды", связанный с российской сетью McDonald's, рассказал, что названия, которые изначально преподносились как варианты нового имени сети, могут присвоить продукции и брендам ресторанов. Например, "Хэппи Мил" станет называться "Весело и вкусно", "МакКафе" получит название "Наше место", "МакАвто" – "Свободная касса" или "Компас", а "Биг Мак" – "Только так".
16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позже стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.
Изначально сообщалось, что новый владелец сети планирует открыть рестораны 12 июня. Они будут работать под новым брендом.
McDonald's подал в Роспатент заявки на регистрацию трех брендов
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