Владельца российского McDonald’s обязали снять вывески бренда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российский McDonald’s снимет "золотые арки" – узнаваемые вывески бренда, заявил владелец компании в России Александр Говор.
Он добавил, что новое название сети ресторанов быстрого питания McDonald’s будет объявлено до середины июня.
"Мы не сможем использовать логотипы, которые повторяют знак "золотые арки", а наименование нового бренда не должно напрямую указывать на бренд McDonald’s", – приводит его слова Forbes.
Кроме того, российская компания откажется от использования посуды, салфеток и прочей продукции с логотипом McDonald’s.
Говор добавил, что прошедшие процедуру ребрендинга партнеры смогут заключить с правопреемником – компанией ООО "Системы ПБО" – договор концессии под новым брендом.
16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позже стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.
Известно, что новый владелец сети планирует открыть рестораны 12 июня. Они будут работать под новым брендом. Сергей Собянин сообщил, что в обновленных заведениях будет привычное меню.
Представители аналога McDonald's опровергли слухи об исчезновении "Биг Мака" из меню в РФ
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