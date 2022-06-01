Владельца российского McDonald’s обязали снять вывески бренда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский McDonald’s снимет "золотые арки" – узнаваемые вывески бренда, заявил владелец компании в России Александр Говор.

Он добавил, что новое название сети ресторанов быстрого питания McDonald’s будет объявлено до середины июня.

"Мы не сможем использовать логотипы, которые повторяют знак "золотые арки", а наименование нового бренда не должно напрямую указывать на бренд McDonald’s", – приводит его слова Forbes.

Кроме того, российская компания откажется от использования посуды, салфеток и прочей продукции с логотипом McDonald’s.

Говор добавил, что прошедшие процедуру ребрендинга партнеры смогут заключить с правопреемником – компанией ООО "Системы ПБО" – договор концессии под новым брендом.

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позже стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.

Известно, что новый владелец сети планирует открыть рестораны 12 июня. Они будут работать под новым брендом. Сергей Собянин сообщил, что в обновленных заведениях будет привычное меню.

