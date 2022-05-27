В ФАС получили от компании "Клуб отель" ходатайство о приобретении "Макдоналдс Корпорейшн"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство о приобретении "Макдоналдс Корпорейшн" компанией "Клуб Отель", сообщается в телеграм-канале ведомства.

ФАС предстоит в установленном порядке оценить влияние сделки на рынок услуг общественного питания РФ.

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позднее стало известно, что рестораны сети возобновят работу в России под новым брендом в середине июня.

19 мая появилась информация о том, что McDonald's решил продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири – в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

26 мая сеть ресторанов подтвердила данные об открытии в Москве 12 июня.

