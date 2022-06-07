Приложение McDonald's в AppStore будет называться "Мой бургер"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Приложение McDonald's в AppStore получит название "Мой бургер". На иконке будет изображено это блюдо, сообщает газета "Известия" со ссылкой на руководство по открытию сети ресторанов быстрого питания и пресс-службу компании.

При этом "Мой бургер" является временным вариантом названия, который сохранится до объявления нового имени сети. Вместе с тем в приложении уберут все названия и тексты с упоминанием старого бренда.

В документе говорится, что пользователи сохранят свои накопленные баллы, однако предварительно им нужно будет обновить приложение.

Ранее сообщалось, что первые 15 ресторанов нового McDonald's откроются в Москве и Подмосковье 12 июня. При этом основные точки будут расположены в центре, на юге и севере Москвы.

Об окончательном уходе с российского рынка McDonald's объявил 16 мая. Позднее стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.

