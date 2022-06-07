Приложение McDonald's в AppStore будет называться "Мой бургер"

07 июня, 19:47
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Приложение McDonald's в AppStore получит название "Мой бургер". На иконке будет изображено это блюдо, сообщает газета "Известия" со ссылкой на руководство по открытию сети ресторанов быстрого питания и пресс-службу компании.
При этом "Мой бургер" является временным вариантом названия, который сохранится до объявления нового имени сети. Вместе с тем в приложении уберут все названия и тексты с упоминанием старого бренда.
В документе говорится, что пользователи сохранят свои накопленные баллы, однако предварительно им нужно будет обновить приложение.
Ранее сообщалось, что первые 15 ресторанов нового McDonald's откроются в Москве и Подмосковье 12 июня. При этом основные точки будут расположены в центре, на юге и севере Москвы.
Об окончательном уходе с российского рынка McDonald's объявил 16 мая. Позднее стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.
15 ресторанов обновленного McDonald’s заработают в День России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: