Стали известны адреса, по которым будут открыты первые заведения McDonald's в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первые 15 ресторанов нового McDonald's откроются в Москве и Подмосковье 12 июня. Основные точки будут расположены в центре, на юге и севере Москвы.

Полные адреса, где расположатся заведения:



Большая Бронная улица, 29;

Старый Арбат, 52с1;

Красная Пресня, 31;

Большая Ордынка, 21с2;

Ленинградское шоссе, 63;

Бутырская улица, 77с2;

Большая Дорогомиловская улица, 8А;

улица Покрышкина, 2;

Каширское шоссе, 61/15;

Коломенский проезд, 7Б;

проспект Маршала Жукова, 31к2;

Люблинская улица, 165к1А;

Можайское шоссе, 133;

Ленинградское шоссе, владение 30А;

Носовихинское шоссе, 12.

"В течение ближайшего времени последуют открытия и других точек по всей России", – подчеркнули в компании РИА Новости , добавив, что о датах открытия в других регионах сообщат дополнительно.

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позднее стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.

По словам Говора, приурочить запуск ко Дню России предложил Минпромторг. Все точки в России бизнесмен планирует открыть за два месяца. Он уточнил, что к перезапуску готовы 840 точек, еще несколько зарегистрированы.

В настоящее время новый владелец ведет подготовку к их открытию, продукцию уже отгружают в рестораны. В частности, брендированный грузовик нового McDonald’s был замечен у одного из ресторанов сети в столичном районе Рязанском.

McDonald's уже подал в Роспатент заявки на регистрацию новых брендов – "Это он", "Точно он", "Компас", "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса".

