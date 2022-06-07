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Экономика

17:12 (обновлено 07.06.2022 17:47)

Стали известны адреса, по которым будут открыты первые заведения McDonald's в Москве

экономикагород

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первые 15 ресторанов нового McDonald's откроются в Москве и Подмосковье 12 июня. Основные точки будут расположены в центре, на юге и севере Москвы.

Полные адреса, где расположатся заведения:

  • Большая Бронная улица, 29;
  • Старый Арбат, 52с1;
  • Красная Пресня, 31;
  • Большая Ордынка, 21с2;
  • Ленинградское шоссе, 63;
  • Бутырская улица, 77с2;
  • Большая Дорогомиловская улица, 8А;
  • улица Покрышкина, 2;
  • Каширское шоссе, 61/15;
  • Коломенский проезд, 7Б;
  • проспект Маршала Жукова, 31к2;
  • Люблинская улица, 165к1А;
  • Можайское шоссе, 133;
  • Ленинградское шоссе, владение 30А;
  • Носовихинское шоссе, 12.

"В течение ближайшего времени последуют открытия и других точек по всей России", – подчеркнули в компании РИА Новости, добавив, что о датах открытия в других регионах сообщат дополнительно.

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позднее стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.

По словам Говора, приурочить запуск ко Дню России предложил Минпромторг. Все точки в России бизнесмен планирует открыть за два месяца. Он уточнил, что к перезапуску готовы 840 точек, еще несколько зарегистрированы.

В настоящее время новый владелец ведет подготовку к их открытию, продукцию уже отгружают в рестораны. В частности, брендированный грузовик нового McDonald’s был замечен у одного из ресторанов сети в столичном районе Рязанском.

McDonald's уже подал в Роспатент заявки на регистрацию новых брендов – "Это он", "Точно он", "Компас", "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса".

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