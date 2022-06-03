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Москва 24

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Экономика

10:45

Владелец российского McDonald's намерен открыть все рестораны за 2 месяца

экономика

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Владелец российского McDonald's Александр Говор планирует открыть все рестораны сети за два месяца. По его словам, к перезапуску готовы 840 точек, еще несколько зарегистрированы.

"Еще порядка 20 ресторанов можно вводить до конца 2022 года. Мой глобальный план – в ближайшие годы увеличить сеть до тысячи ресторанов по стране", – сказал Говор в интервью Forbes.

Бизнесмен подтвердил, что первый ресторан в столице откроется 12 июня. По его словам, приурочить запуск ко Дню России предложил Минпромторг. В настоящее время зарегистрированы несколько названий бренда, окончательное решение примут до середины июня.

Говор отметил, что компанию включили в перечень системообразующих организаций экономики РФ.

"Мы чувствуем поддержку государства", – добавил новый владелец сети.

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позже стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.

Позднее стало известно, что несколько ресторанов McDonald’s под новым брендом откроются в Москве в воскресенье, 12 июня. Помимо ресторана у метро "Пушкинская", возобновят работу заведения и в других районах столицы. Всего готовятся к открытию 15 ресторанов.

В настоящее время новый владелец ведет подготовку к их открытию, продукцию уже отгружают в рестораны. В частности, брендированный грузовик нового McDonald’s был замечен у одного из ресторанов сети в столичном районе Рязанском.

В Москве откроется 15 обновленных ресторанов McDonald’s

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