Стали известны возможные варианты логотипа McDonald’s

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

McDonald’s подал заявку на регистрацию двух товарных знаков – логотипов. Об этом сообщает телеграм-канал Агентства "Москва".

В компании рассказали, что зеленый, оранжевый и красный – возможные новые цвета бренда, а зарегистрированные изображения – варианты вероятных логотипов.

Под этими товарными знаками компания может оказывать услуги общепита, выпускать печатную продукцию, картонные упаковки, зонты, рюкзаки и сумки, одежду, игрушки, еду из мяса, птицы и рыбы.

Ранее сообщалось, что McDonald's возобновил прием сотрудников на работу. Соответствующие объявления появились на столичных ресторанах сети в воскресенье, 5 июня. В частности, плакат с приглашением сотрудников появился на витрине флагманского ресторана на Пушкинской площади.

