Новый владелец McDonald's объяснил, почему перезапуск запланирован на 12 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Приурочить запуск первого ресторана McDonald's под новым брендом на Пушкинской площади в Москве ко Дню России предложили в Минпромторге. Об этом рассказал новый владелец сети в России Александр Говор в интервью Forbes.

Он рассказал, что к сегодняшнему дню зарегистрировано несколько названий для бренда, а окончательное решение будет объявлено до середины июня.

По его словам, среди любимых вариантов названий – "Семейный", "Детский", "Едим дома".

"Все, что связано с моей фамилией, я сам отмел, например "МакГовор", хотя кто-то его уже пытается зарегистрировать. Вы что, шутите? Макдональд – основатель, да. А кто Говор – металлург, шахтер? Нескромно это и даже глупо", – сказал владелец.

Говор отметил, что в администрации Москвы ему предложили назвать сеть "Москвич". В ответ же он выдвинул свой вариант названия – "Сибиряк".

Он добавил, что у него есть глобальный план по увеличению сети до 1 000 ресторанов в России. Говор сказал, что сейчас к перезапуску готовы 840 заведений. При этом зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию семь точек в Московской области.

"Еще порядка 20 ресторанов можно вводить до конца 2022 года. <...> В реализации этих планов должна помочь команда под руководством Олега Пароева, это те же люди, которые руководили сетью до сегодняшнего дня. Это большие профессионалы своего дела, некоторые со стажем работы более 30 лет, многих из них знаю лично по работе в качестве франчайзи", – пояснил Говор.

Он рассказал, что после подписания договора собрал топ-менеджеров и пообещал им выполнять все обязательства, которые есть у компании перед ними. Владелец добавил, что все сотрудники решили остаться, даже те, кто до этого планировал уйти.

Он также сказал, что чувствует поддержку государства.

"Нас уже включили в перечень системообразующих организаций российской экономики. Генеральный директор общества Олег Пароев очень плотно общается с министерствами и ведомствами, видно, что у них хороший контакт и конструктивный диалог", – подчеркнул Говор.

Ранее Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство компании "Клуб-Отель" о покупке бизнеса McDonald's в России, при этом продавец сможет на рыночных условиях выкупить бизнес обратно в течение 15 лет. По данным службы, "Клуб-Отель" намерен купить 100% уставного капитала ООО "ДВРП" и ООО "Макдоналдс" у американской компании "Макдоналдс Корпорейшн".

