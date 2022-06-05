Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Компания McDonald's возобновила прием сотрудников на работу. Об этом сообщает газета "Известия".
Соответствующие объявления появились на столичных ресторанах сети в воскресенье, 5 июня. В частности, плакат с приглашением сотрудников появился на витрине флагманского ресторана на Пушкинской площади.
16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позднее стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.
Несколько ресторанов McDonald’s под новым брендом откроются в Москве в воскресенье, 12 июня. Помимо ресторана у метро "Пушкинская", возобновят работу заведения и в других районах столицы. Всего готовятся к открытию 15 ресторанов.
По словам Говора, приурочить запуск ко Дню России предложил Минпромторг. Все точки в России бизнесмен планирует открыть за два месяца. Он уточнил, что к перезапуску готовы 840 точек, еще несколько зарегистрированы.
Москвичам рассказали о меню McDonald's после ребрендинга
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: