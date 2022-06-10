Новый McDonald’s сменил название приложения на "Мой Бургер"

Фото: Google Play

Официальное приложение нового McDonald’s в AppStore и Google Play получило название "Мой Бургер". В информации, опубликованной к обновленному приложению, говорится, что у сервиса обновились дизайн и структура.

В приложении будет возможно сделать мобильный заказ как в ресторанах, так и с доставкой на дом. В настоящий момент оформление недоступно.

Отдельный раздел в приложении отведен под акции, однако там еще нет актуальных предложений.

Ранее сеть McDonald's выбрала новый логотип сети. На нем будут изображены две палочки картошки фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета. Как рассказали в компании, логотип будет размещен на зеленом фоне, который символизирует качество продукции и обслуживания.

Представитель пресс-службы сети Наталья Меркушова также рассказала, что после открытия новых ресторанов McDonald's заработает и доставка еды на дом. Детали будут раскрыты 12 июня, в день открытия обновленных заведений в России.

