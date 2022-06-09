В новом McDonald's анонсировали запуск доставки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

После открытия новых ресторанов McDonald's заработает и доставка еды на дом. Об этом "Газете.ру" рассказала представитель пресс-службы сети Наталья Меркушова.

По ее словам, детали будут раскрыты 12 июня, в день открытия обновленных заведений в России.

Ранее сеть McDonald's выбрала новый логотип сети. На нем будут изображены две палочки картошки фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета. Как рассказали в компании, логотип будет размещен на зеленом фоне, который символизирует качество продукции и обслуживания.

Первые 15 ресторанов нового McDonald's откроются в Москве и Подмосковье 12 июня. При этом основные точки будут расположены в центре, на юге и севере Москвы.

