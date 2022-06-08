Сотрудники McDonald’s начали убирать логотипы с подносов болгаркой

Видео: vk.com/"Макдоналдс, под кодовым замком"

Сотрудники McDonald’s начали убирать логотипы бренда с подносов, которыми они продолжат пользоваться. О том, как правильно убирать букву "М" с предметов ресторанов написано в специальной инструкции.

На кадрах появившегося в соцсетях ролика видно, что сотрудники уничтожают старый логотип при помощи болгарки и наждачной бумаги.

Об окончательном уходе с российского рынка McDonald's объявил 16 мая. Позднее стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.

Первые 15 ресторанов нового McDonald's откроются в Москве и Подмосковье 12 июня. При этом основные точки будут расположены в центре, на юге и севере Москвы.

Также стало известно, что McDonald’s подал заявку на регистрацию двух товарных знаков – логотипов. В компании рассказали, что зеленый, оранжевый и красный – возможные новые цвета бренда, а зарегистрированные изображения – варианты вероятных логотипов.

