Объявление о продаже домена обновленного McDonald’s появилось в Сети

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Домен открывшегося под новым брендом McDonald’s vkusno-i-tochka.ru продается в интернете за 298,7 миллиона рублей, следует из объявления на сайте Ru-Сenter.
Уточняется, что адрес был зарегистрирован 10 июня и сразу же был выставлен на продажу. Домен оплачен до 10 июня следующего года, при этом данные его владельца скрыты.
В настоящее время по адресу vkusno-i-tochka.ru находится сайт с кулинарными рецептами.
Ранее гендиректор обновленной сети McDonald's в России Олег Пароев заявил, что новое название ресторанов – "Вкусно – и точка".
По его словам, в первые дни работы ресторанов посетителям будут доступны не все пункты меню. Такое решение владельцев связано с вопросами логистики и упаковки товаров.
Владелец нового McDonald's Александр Говор до этого объявил, что в воскресенье, 12 июня, в Москве и области откроются 15 ресторанов, а в течение недели – еще 50. Он также добавил, что каждую неделю будут запускаться от 50 до 80 точек обновленной сети.
Москвичи выстроились в очередь, чтобы попасть в обновленный McDonald's
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: