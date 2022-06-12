Объявление о продаже домена обновленного McDonald’s появилось в Сети

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Домен открывшегося под новым брендом McDonald’s vkusno-i-tochka.ru продается в интернете за 298,7 миллиона рублей, следует из объявления на сайте Ru-Сenter.

Уточняется, что адрес был зарегистрирован 10 июня и сразу же был выставлен на продажу. Домен оплачен до 10 июня следующего года, при этом данные его владельца скрыты.

В настоящее время по адресу vkusno-i-tochka.ru находится сайт с кулинарными рецептами.

Ранее гендиректор обновленной сети McDonald's в России Олег Пароев заявил, что новое название ресторанов – "Вкусно – и точка".

По его словам, в первые дни работы ресторанов посетителям будут доступны не все пункты меню. Такое решение владельцев связано с вопросами логистики и упаковки товаров.

Владелец нового McDonald's Александр Говор до этого объявил, что в воскресенье, 12 июня, в Москве и области откроются 15 ресторанов, а в течение недели – еще 50. Он также добавил, что каждую неделю будут запускаться от 50 до 80 точек обновленной сети.

