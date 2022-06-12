Франчайзи McDonald's в России могут войти в новый бренд "Вкусно – и точка"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Франчайзинговые рестораны McDonald's в России прекратили работу, однако они могут присоединиться к новому бренду "Вкусно – и точка", заявил новый владелец сети Александр Говор. Об этом сообщает ТАСС.

"Три дня назад бренд McDonald's приостановил свою работу в России, все франчайзи остановили работу – в Казани, Сибири, аэропортах. Будут ли они работать дальше под брендом McDonald's? Конечно, нет", – сказал он.

Говор пояснил, что компания готова рассмотреть заявки от ресторанов, если они захотят присоединиться к новому бренду.

"Хуже условий не будет – только лучше. Мы будем очень рады, если франчайзи останутся работать под нашим брендом", – пояснил Говор.

Ранее гендиректор обновленной сети McDonald's в России Олег Пароев заявил, что новое название ресторанов – "Вкусно – и точка". По словам Пароева, в первые дни работы ресторанов посетителям будут доступны не все пункты меню. Такое решение владельцев связано с вопросами логистики и упаковки товаров.

До этого был официально представлен новый логотип сети ресторанов McDonald's. На нем будут изображены две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета на зеленом фоне.

В воскресенье, 12 июня, в Москве и области откроются первые 15 ресторанов "Вкусно – и точка", а в течение недели – еще 50. Руководство компании планирует открывать от 50 до 80 точек обновленной сети в неделю.