Открытие нового McDonald’s на Пушкинской. Прямой эфир

Торжественное открытие нового McDonald’s проходит на Пушкинской (Большая Бронная улица, 29).

Корреспондент Анна Луговская покажет помещения и пообщается с первыми посетителями.

16 мая McDonald's заявил об уходе с российского рынка. Первый ресторан знаменитой сети открылся 30 лет назад.

Компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору. Бизнесмен владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.

Открытие первых ресторанов приурочено к празднованию Дня России. Другие точки бизнесмен намерен открыть в течение двух месяцев. Он уточнил, что к перезапуску готовы 840 ресторанов, еще несколько зарегистрированы.