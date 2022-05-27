Силуанов заявил, что хочет сходить в McDonald’s после ребрендинга

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что хотел бы сходить McDonald's после того, как он откроется в России под новым брендом. Об этом сообщает РИА Новости.
"McDonald's ушел, пришел наш предприниматель. Я сто лет уже не был в "Макдональдсе", но после открытия хочется обязательно сходить, даже попробовать", – сказал министр, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.
Он предположил, что меню сети ресторанов быстрого питания останется прежним, изменятся только названия позиций. Кроме того, Силуанов не считает проблемой отсутствие некоторых импортных ингредиентов: вместо них, по его словам, можно использовать горчицу или аджику.
"Это будет еще лучше. Это будет качественнее и экологичнее – это точно", – заключил министр.
16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позже стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.
Известно, что новый владелец сети планирует открыть рестораны 12 июня. Они будут работать под новым брендом.
Стало известно, под каким названием может открыться McDonald’s
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