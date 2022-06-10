Названа причина переименования приложения McDonald's в AppStore

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мобильное приложение McDonald’s в AppStore получило временное название "Мой бургер" в связи с необходимостью убрать прежний бренд, но при этом сохранить доступ к сервису. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
"Нам нужно было убирать бренд. Мы, чтобы обновить приложение, чтобы оно не исчезало совсем, (его переименовали. – Прим. ред.). Это временное название приложения, чтобы оно осталось в магазине приложений", – сказали в McDonald’s.
Там пояснили, что новое название сети ресторанов быстрого питания пока не определено, поэтому приложение получило временное наименование.
"Когда появится новое название, мы его переименуем окончательно", – добавили в пресс-службе.
10 июня официальное приложение нового McDonald’s в AppStore и Google Play получило название "Мой Бургер". В информации, опубликованной к обновленному приложению, говорится, что у сервиса обновились дизайн и структура. В приложении будет возможно сделать мобильный заказ, однако в настоящий момент оформление недоступно.
До этого новые собственники McDonald's утвердили логотип сети. На нем будут изображены две палочки картошки фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета. Как рассказали в компании, логотип будет размещен на зеленом фоне, который символизирует качество продукции и обслуживания.
Бывшая сесть ресторанов McDonald’s сменила название приложения на "Мой Бургер"
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